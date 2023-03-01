Одиннадцать стран ЕС создали альянс для развития атомной энергетики в Европе

Одиннадцать европейских стран обязались "теснее сотрудничать" по всей цепочке поставок атомной энергии и способствовать "совместным промышленным проектам" в сфере новых генерирующих мощностей, а также новых технологий, таких как малые реакторы. Об этом сообщает Euractiv.

Страны подписали декларацию в Стокгольме, чтобы "совместно подтвердить свое стремление укреплять европейское сотрудничество в области атомной энергетики".

"Атомная энергетика является одним из многих инструментов для достижения наших климатических целей, производства электроэнергии для базовой нагрузки и обеспечения безопасности поставок", - говорится в декларации, которая была подписана на полях встречи министров энергетики ЕС, организованной Швецией, которая сейчас председательствует в ЕС.

Французский министр по вопросам энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше, которая инициировала встречу, заявила, что цель альянса - "структурировать сотрудничество по всей ядерной цепочке создания стоимости" и обеспечить Европу "всеми инструментами для достижения углеродной нейтральности к 2050 году".

Среди одиннадцати подписантов - Болгария, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Венгрия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Финляндия. Комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон также приняла участие во встрече.

Целью сотрудничества является содействие исследованиям и инновациям, а также помощь в установлении "единых правил безопасности в соответствии с лучшей международной практикой", говорится в совместной декларации.

Важно, что она также направлена на "усиление промышленного сотрудничества в развитии европейских ядерных мощностей" и изучение "совместных промышленных проектов" для новых реакторов.