Последнее обновление: 23.02.2023 18:24

В Турции телеканалы оштрафованы за критику действий властей после землетрясения

Медиарегулятор в Турции оштрафовал три телеканала, которые в своих репортажах указали на проблемы с тем, как власть отреагировала на разрушительное землетрясение 6 февраля, сообщает The Guardian.

Штрафы получили телеканалы Halk TV, Tele 1 и FOX. О первых двух известно, что им начислили штрафы по 5% от суммы их доходов за предыдущий месяц, в дополнение, телеканалы обязали приостановить выход одной из ежедневных программ на пять дней.

Все три канала известны довольно критической позицией к Реджепу Тайипу Эрдогану, а Halk TV называют тесно связанным с главной оппозиционной партией - Республиканской народной партией.

В октябре в Турции вступила в силу уголовное ответственность за распространение "фейков" вплоть до 3 лет лишения свободы.

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