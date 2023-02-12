Американский̆ истребитель сбил неопознанный̆ объект в воздушном пространстве Канады над Юконом, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. С начала февраля это уже третий̆ подобный̆ инцидент в Северной̆ Америке.

"Я приказал сбить неопознанный̆ объект, который̆ нарушил воздушное пространство Канады. NORAD (Командование воздушно-космической̆ обороны Северной̆ Америки) сбил объект над Юконом. Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, и американский̆ F-22 успешно поразил объект", - сообщил Трюдо.

Он обсудил произошедшее с президентом США Джо Байденом. Теперь военные займутся поиском обломков для их дальнейшего изучения, сказал Трюдо.

Изначально сбитый̆ объект был обнаружен в небе над Аляской̆, сообщил позже официальный̆ представитель Пентагона Пэт Райдер.

Министр обороны Канады Анита Ананд на брифинге в субботу заявила, что объект летел на высоте примерно 12 км и представлял угрозу безопасности гражданских полетов. По ее словам, он был небольшого размера и имел цилиндрическую форму.

Два дня назад над Аляской̆ сбили другой̆ неопознанный̆ летающий̆ объект "размером с небольшой̆ автомобиль". О его возможном происхождении и функциях после этого официально не сообщалось.

Неделей ранее в небе над побережьем Южной̆ Каролины американские военные сбили китайский̆ воздушный̆ шар, который̆ власти страны расценили как часть шпионской̆ программы Китая.