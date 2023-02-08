Последнее обновление: 08.02.2023 18:00

Зеленский в Британии призвал предоставить Украине самолеты – «крылья свободы»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию и мировое сообщество предоставить Украине боевые самолеты для защиты от РФ.

С таким призывом он выступил в своей речи перед британскими депутатами в Вестминстер-холле в ходе первого после 24 февраля 2022 года визита в Великобританию.

"Я верю, что этот символ поможет нам в нашей следующей коалиции – коалиции пилотов. И я призываю вас и весь мир простыми и ныне наиболее важными словами: боевые самолеты для Украины – крылья свободы", – заявил Зеленский, которого цитирует Укринформ.



<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование