Число погибших от землетрясений в Турции и Сирии выросло до 8 тыс.

В результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии погибли более 7900 человек, десятки тысяч были ранены, сообщает агентство Anadolu.

Количество жертв разрушительных землетрясений, произошедших в понедельник на юге Турции, возросло до 5894 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай в первые часы среды.

Октай сообщил, что количество раненых в результате мощных подземных толчков в провинции Кахраманмараш составляет 34 810 человек.

"Потеря каждого гражданина глубоко огорчает нас", - сказал Октай журналистам, добавив, что власти продолжают спасательные работы, чтобы помочь выжившим.

По его словам, обрушилось 5,775 зданий. Из-под обломков зданий было спасено более 8 000 человек.

Страна объявила чрезвычайное положение на три месяца в 10 провинциях для того, чтобы поисково-спасательные операции и другие мероприятия были проведены как можно быстрее.

Сирийская гражданская оборона, известная как "Белые каски", заявила во вторник, что число погибших в удерживаемых повстанцами районах на северо-западе Сирии возросло до 1220 человек, а количество раненых - до 2600.

Ожидается, что эти цифры "значительно возрастут из-за того, что под завалами находятся сотни семей", - добавили в группе.

"Наши команды продолжают поисково-спасательные операции в сложных условиях", - говорится в сообщении, в котором говорится о более 400 полностью разрушенных зданий, более 1300 частично разрушенных зданий и тысячи других, которые были повреждены землетрясением.

На подконтрольных правительству территориях Сирии подтверждено по меньшей мере 812 смертей, сообщает государственное информационное агентство SANA.