Последнее обновление: 02.02.2023 09:05

Президент Болгарии распустил парламент и назначил технический кабинет

Президент Болгарии Румен Радев назначил временное правительство с 3 февраля во главе с Галабом Доневым, сообщила пресс-служба болгарского президента.

21 января Радев заявлял в интервью, что Донев останется премьер-министром в следующем кабинете на фоне политического кризиса.

Ранее в январе Радев назначил досрочные парламентские выборы на 2 апреля 2023 года - это будут уже пятые за последние два года выборы в стране.

О новых выборах стало известно после того, как Социалистическая партия объявила, что ей не удалось сформировать правительство и вернула невыполненный мандат президенту страны.

Аналитики ожидают, что очередные выборы снова приведут к раздробленному парламенту, которому будет трудно найти компромисс и сформировать рабочее коалиционное правительство.

Ожидается, что продолжающийся политический кризис затормозит планы Болгарии присоединиться к Еврозоне в конце этого года, а также своевременное получить миллиарды евро из фондов восстановления ЕС.

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