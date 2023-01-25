Последнее обновление: 25.01.2023 10:11

Еврокомиссия разработала план для возвращения домой нелегальных мигрантов из ЕС

Европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон во вторник представила "новую стратегию работы", направленную на увеличение количества случаев возвращения нелегальных мигрантов в страны проживания, сообщают Euronews.

По данным Еврокомиссии, лишь 21% мигрантов, которые нелегально попадают в ЕС, возвращаются домой, даже если получают отрицательное решение по их просьбе об убежище от государства-члена ЕС.

"Необходимо, чтобы сразу после (отрицательного решения) государства-члены ЕС делали запрос на реадмиссию для этой страны. Тогда мы сможем выполнить решение и фактически отправить этих людей обратно в страну происхождения. Вот почему так важно, чтобы мы работали вместе. Страны-члены не могут решить это в одиночку, но и Европейская комиссия не может решить ее в одиночку", - сказала Йоханссон журналистам во вторник.

В то же время директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников Кэтрин Вуллард считает, что для решения проблемы нелегальных мигрантов существуют и другие решения. Одно из них - расширение каналов легальной миграции, которые фактически сокращались в Европе в течение последних 20 лет.

"Это (беженцы) люди, которые могут захотеть приехать в Европу, чтобы найти работу, и в то же время Европа нуждается в работниках", - отмечает она.

Согласно официальным данным ЕС, в 2022 году в странах блока было подано почти 924 тысячи заявок на получение убежища, что на 50% больше, чем в 2021 году. Больше всего запросов поступило во Францию, Германию, Испанию и Австрию.

Некоторые страны-члены ЕС утверждают, что проблема заключается не в том, что не все нелегальные мигранты имеют право на международную защиту, а в том, что, подавая заявления, они создают слишком большое давление на систему предоставления убежища.

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