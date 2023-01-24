Китай помогает российской космической отрасли электронными компонентами

Россия из-за санкций западных стран, предусматривающих запрет на поставку в РФ микроэлектроники, договорилась с Китаем о закупке комплектующих для ракетно-космической техники. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Сегодня в условиях санкционного давления китайские коллеги подставили нам плечо помощи по поставке электронной компонентной базы. Это ахиллесова пята - у нас не очень хорошее состояние с российской электроникой", - сказал Борисов во вторник на пленарном заседании 47-х "Королевских чтений".

Также Борисов заявил, что в ходе поездки в Китай планирует обсудить с китайскими коллегами обмен компетенциями в спутниковой сфере.

"Когда-нибудь, моя идея такая есть, я могу ее предложить своим коллегам - не знаю, как они откликнутся - о создании международной космической группировки", - сказал глава "Роскосмоса", которого цитирует Финмаркет.

Ранее во вторник Борисов заявил, что встретится с руководством китайского космического агентства в ходе поездки в Китай во второй половине февраля.

29 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил о подписании программы развития сотрудничества в космической деятельности на 2023-2027 годы с Китайской национальной космической администрацией. Также было подписано межправительственное соглашение РФ и КНР по созданию научной станции на Луне.