Германия уже получила запрос Польши на передачу танков Украине

Берлин уже получил запрос Варшавы о согласии на передачу Украине танков Leopard 2. Об этом написал в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Немцы уже получили наш запрос о согласии на передачу Украине танков Leopard 2", - написал польский министр.

Он также обратился к немецкой стороне с просьбой присоединиться к коалиции стран, которые поддерживают Украину танками Leopard 2.

"Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!", - подчеркнул Блащак.

Польша задекларировала готовность передать Украине роту танков Leopard 2 (14 единиц), но требует для этого согласия Германии как страны-производителя. Свои танки также готовы передать Финляндия и Великобритания.