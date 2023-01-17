Глобальные продажи электрокаров в 2022 году возросли на 68%

В 2022 году глобальные продажи электроавтомобилей составили около 10% всех новых автомобилей, проданных в 2022 году. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на предварительные данные исследовательских групп LMC Automotive и EV-Volumes.com, которые отслеживают продажи автомобилей.

В частности, глобальные продажи полностью электрических транспортных средств в 2022 году составили около 7,8 миллиона единиц, что на 68% больше, чем в предыдущем году.

Согласно данным LMC Automotive, за весь прошлый год продажи электрокаров составили 11% общего объема продаж автомобилей в Европе и 19% в Китае.

По информации EV-Volumes.com, доля электрокаров с гибридными транспортными средствами, проданных в Европе в прошлом году, возросла до 20,3% от общего количества.

В то же время, согласно данным LMC, в 2022 году общие продажи новых автомобилей упали примерно на 1% до 80,6 млн автомобилей, причем почти 4% роста в Китае помогли компенсировать падение на 8% в США и 7% в Европе, пострадавших от ослабления мировой экономики, стремительного роста цен на энергоносители, сбоев в цепочке и российско-украинской войны.