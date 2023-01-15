На выборах в Чехии во второй тур вышли пророссийский кандидат и экс-генерал НАТО

В Чехии по итогам первого тура выборов президента экс-генерал НАТО Петр Павел неожиданно обошел бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, имя следующего президента страны определит второй тур.

Финал первого тура голосования оказался крайне драматичным. С начала подсчета голосов в гонке лидировал Бабиш, однако когда начали поступать результаты голосования в крупных городах, Павел вырвался в лидеры.

Отрыв между кандидатами - менее процента. По подсчету 99,6% голосов избирателей, Павел лидирует с 35,34%, у Бабиша - 35,04%.

Примечательно, что Павел одержал убедительную победу среди избирателей Праги. Его поддержка в чешской столице даже превышает 50-процентный барьер, необходимый для избрания в первом туре.

Одна из главных претенденток на пост президента Чехии Дануше Нерудова, которая не прошла во второй тур и получила почти 14% голосов избирателей, уже заявила о поддержке Павела для его победы над Бабишем.

Следующий президент Чехии, который заменит на посту действующего президента Милоша Земана, определится во втором туре через две недели.

По данным опросов, которые проводились до первого тура голосования, Павел побеждал Бабиша во втором туре с существенным отрывом.

На посту главы правительства Бабиш не был ни антиукраинским политиком, ни откровенным "другом Путина". Но в статусе кандидата в президенты Бабиш существенно изменил риторику, пытаясь привлечь поддержку антиевропейского и лояльного к РФ электората действующего президента Земана. В его риторике появились тезисы, что помощь Украине уже дорого стоила Чехии, поэтому пришло время беспокоиться прежде всего о простых чехах, а уже потом - об Украине.

Генерал Павел известен тем, что занимал должность председателя Военного комитета НАТО, что является второй после генсека должностью в Альянсе. Никто из граждан Чехии до того или после не поднимался так высоко в структуре Альянса.

После этого с 2018 года Павел находился в отставке, начав подготовку к политической деятельности. Важно, что он полностью поддерживает помощь Украине - в случае его победы президент и правительство будут единомышленниками.