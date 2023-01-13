Число незаконных пересечений границ ЕС в 2022 году было самым высоким с 2016 года

Количество нелегальных въездов в Европейский Союз выросло в 2022 году на 64% по сравнению с предыдущим годом, достигнув самого высокого уровня с 2016 года. Об этом сообщило пограничное агентство ЕС Frontex.

В 2022 году на внешней границе ЕС, по предварительным подсчетам, было выявлено около 330 тысяч нелегальных пересечений. Это самый высокий показатель с 2016 года и на 64% больше, чем в предыдущем году.

После вызванного пандемией минимума в 2020 году уже второй год подряд наблюдается резкий рост количества нелегальных въездов. На западнобалканский маршрут приходится почти половина от общего количества нелегальных пересечений. Сирийцы, афганцы и тунисцы вместе составили 47% выявленных лиц в 2022 году. Количество сирийцев примерно удвоилось до 94 тысяч.

Женщины составляли менее одного из десяти выявленных лиц, в то время как доля несовершеннолетних несколько уменьшилась и составила около 9% от всех выявленных лиц.

Отдельно было подсчитано почти 13 миллионов украинских беженцев на въезд на внешних сухопутных границах ЕС из Украины и Молдовы в период с 24 февраля 2022 года до конца года. За этот же период на тех же участках границы на выезд было зарегистрировано 10 млн граждан Украины.