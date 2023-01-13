Израиль передаст Украине технологии умного оповещения о ракетах и дронах

Израильская сторона официально передает Украине технологии, связанные с умным оповещением о ракетах и дронах. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в "Медиацентре Украины".

"Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением по ракетам и дронов. То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", - сказал Корнийчук, которого цитирует Укринформ.

Как известно, с самого начала войны Израиль ограничивается предоставлением Украине гуманитарной помощи, не только каждый раз отказывая Киеву в военной помощи, но и не допуская передачу третьими странами оружия, содержащего израильские комплектующие.