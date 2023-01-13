НАТО разместит в Румынии наблюдательные самолеты AWACS

НАТО хочет передислоцировать несколько своих самолетов-разведчиков AWACS, которые обычно базируются в Германии, в Румынию. Об этом сообщает Tagesschau.

Машины предназначены для поддержки усиленного присутствия Альянса в регионе и мониторинга российской военной деятельности, сообщили в командовании военно-воздушных сил НАТО.

Согласно планам, AWACS прибудут на авиабазу Отопени вблизи румынской столицы Бухареста в следующий вторник и останутся там на несколько недель.

Аэродром находится лишь на расстоянии около 200 километров от восточной границы страны ЕС и НАТО с Украиной.

AWACS базируются на самолетах "Боинг-707" и благодаря своей грибовидной радиолокационной структуре способны находить и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 километров.