В доме президента Байдена нашли документы с грифом "секретно"

В доме президента США Джо Байдена в Вилмингтоне обнаружили партию документов с грифом "секретно" со времени, когда он был вице-президентом.

Как сообщает CNN, об этом заявила юридическая команда Белого дома.

"После обнаружения правительственных документов в Penn Biden Center в ноябре 2022 года и в тесной координации с Минюстом, юристы президента исследовали резиденции в Уилмингтоне и Регобот Бич - другие места, где могли оказаться документы времен вице-президентства Байдена. Этот осмотр закончили вчера вечером. Среди личных и политических документов, юристы обнаружили небольшое количество документов времен администрации Обамы-Байдена с пометками секретности", - говорится в заявлении.

Все эти документы были в резиденции в Уилмингтоне - в гараже и прилегающем помещении, во второй ничего не нашли.

"Как и в случае с Penn-Biden Center, мы немедленно известили Министерство юстиции и позаботились о том, чтобы документы передали в распоряжение ведомства", - добавляют в заявлении.

Утром в четверг Джо Байдену уже начали задавать вопросы о новой находке. На вопрос, как он мог оставить тайные бумаги "в гараже рядом с "Корветом", президент ответил, что "Корвет" в гараже, который запирается, поэтому это не то же самое, если бы они лежали просто на улице".

В Белом доме, комментируя вопрос на эту тему, заявили, что продолжат сотрудничество с Министерством юстиции, чтобы вернуть в архивы все документы. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер отказалась рассказывать новые детали.

Первую партию старых документов юристы Джо Байдена случайно нашли в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне в начале ноября, когда упорядочивали бумаги. Там обнаружили 10 документов с пометкой "секретно", среди них были материалы американской разведки и короткие аналитические записки по Украине, Ирану и Британии. После того юридическая команда Байдена начала выяснять, не остались ли где-то в неположенном месте документы времен его вице-президентства.

СМИ отмечают, что пока история существенно отличается от ситуации с тайными документами, найденными у экс-президента Дональда Трампа, у которого обнаружили более трех сотен бумаг, из которых несколько десятков секретных.