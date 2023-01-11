В Румынии обнаружен первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен"

В Румынии подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Кракен", сообщает digi24.ro.

По данным издания, новый штамм вируса был обнаружен у ребенка. Заболевание протекает в лёгкой форме.

Новый вариант носит официальное название XBB.1.5 и является результатом комбинации двух фрагментов варианта. Названный "Кракеном", этот штамм распространяется быстрее, чем любой из известных вариантов Omicron.

Случаи заболевания зарегистрированы в 29 странах, 13 из которых находятся в Европе. "Кракен" впервые был обнаружен 22 октября 2022 года в США.

По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), он стал "наиболее трансмиссивным подвариантом" и распространяется очень агрессивно – поскольку количество случаев заражения "удваивается каждые девять дней".

ECDC предупреждает, что повышенные темпы распространения нового подтипа коронавируса, вероятно, обусловлены способностью "Кракена" уклоняться от защиты иммунной системы и на него могут не реагировать антитела большинства созданных вакцин. До сих пор доминирующим в мире был штамм коронавируса Omicron, впервые обнаруженный в начале ноября 2021 года.