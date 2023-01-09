Великобритания может поставить Украине танки Challenger 2

Великобритания рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, сообщает Sky News.

Согласно информации, речь идет о 10 единицах военной техники, однако окончательное решение по ее передаче пока еще не принято и дискуссии идут уже несколько недель.

"Это не изменит правил игры само по себе, однако будет иметь огромное значение, так как такой шаг нарушит барьер, который все еще не позволял союзникам предлагать поставку танков Украине из-за боязни восприятия этого, как чрезмерной эскалации со стороны России", - сообщил изданию источник.

Если Лондон одобрит передачу Киеву Challenger 2, Великобритания станет первой страной, ответившей на просьбы Украины о поставке такой техники.