Швеция присоединится к инициативе НАТО по совместной противоракетной обороне

Шведские наземные боевые подразделения должны быть готовы присоединиться к защите стран Балтии в рамках миссии НАТО. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Кристерссон заявил, что Швеция присоединится к инициативе 15 стран по совместной противоракетной обороне, начатой на встрече министров обороны НАТО в октябре, которая называется "Европейская инициатива "Небесный щит", сообщает The Local.

"Война в Украине показывает, насколько важно иметь современную противовоздушную оборону для защиты гражданского населения и инфраструктуры", - отметил он.

По словам премьер-министра, Швеция должна сделать вклад в НАТО "новыми возможностями, нашими военно-воздушными силами и противовоздушной обороной".

Кристерссон также отметил, что Швеция будет готова внести свой вклад в воздушное патрулирование НАТО, а также внести вклад в воздушное патрулирование НАТО в Черном море и Исландии. "Это общее обязательство для всех стран-членов", - подчеркнул он.

Кристерссон напомнил, что НАТО усилило оборону стран Балтии и Польши в 2017 году и оборону Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии после нападения России на Украину в прошлом году.

"Это обязательство свидетельствует о решимости всей НАТО противостоять любой агрессии. Швеция также должна быть частью этой решимости", - сказал он.

Проект "Небесный щит" должен помочь закрыть существующие пробелы в нынешнем защитном щите для Европы. Проблемы существуют, например, в сфере баллистических ракет, которые достигают больших высот на своей траектории, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет.