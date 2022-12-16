Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения

Парламент Болгарии в пятницу, 16 декабря, проголосовал за принятие во втором и окончательном чтении соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов. Об этом сообщает The Sofia Globe.

"За" проголосовали 166 депутатов, "против" - 48.

Как сообщал Укринформ, на прошлой неделе депутаты проголосовали за утверждение перечня вооружений, которые будут переданы Украине.

И.о. министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставлять тяжелое вооружение, только стрелковое оружие и боеприпасы.

Стоянов отметил, что список засекречен, поскольку содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.

По его словам, ни одна страна не раскрыла полную информацию об оружии, которое она отправила в Украину.