Литва подписала с США договор на закупку реактивных систем залпового огня HIMARS

Литва подписала договор с США на закупку реактивных систем залпового огня высокой мобильности HIMARS, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Предварительная стоимость договора составляет около 495 млн. долларов США. Контракт будет выполнять американская компания "Lockheed Martin".

Первые поставки HIMARS запланированы на 2025 год. Согласно договору на приобретение HIMARS, для Литовской армии будет закуплено 8 пусковых установок с боевыми и учебными боеприпасами, которые будут состоять из комплектов управляемых ракет разных типов и боевых характеристик, в том числе систем ATACMS с эффективной дальностью 300 км.

Кроме того, будет закуплено учебное оборудование и оборудование, необходимое для обслуживания систем HIMARS, обучения персонала и услуг по установке и интеграции систем в сеть противоракетной обороны НАТО большой дальности.