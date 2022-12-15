Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

Европейский парламент признал Голодомор, устроенный советским режимом в Украине в 1932-1933 годах, геноцидом. Соответствующая резолюция была принята в четверг.

"Депутаты Европарламента решительно осуждают эти действия, приведшие к смерти миллионов украинцев, и призывают все страны и организации, которые еще не сделали этого, последовать их примеру и признать его геноцидом", - говорится в заявлении.

В резолюции отмечается, что отбеливание и прославление тоталитарного советского режима и возрождение культа советского диктатора Иосифа Сталина привели к тому, что Россия сегодня является государством-спонсором терроризма.

Депутаты Европарламента также осуждают ужасные российские преступления, которые снова совершаются против украинского народа, такие как целенаправленное разрушение гражданской энергетической инфраструктуры Украины зимой.

Резолюция обвиняет нынешний российский режим в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, стремлении ликвидировать Украину как национальное государство и уничтожить идентичность и культуру ее народа. Она также осуждает тот факт, что продолжающаяся война создала глобальный продовольственный кризис, когда Россия уничтожает и грабит украинские зернохранилища и продолжает препятствовать обеспечению экспорта украинского зерна в наиболее бедные страны мира.

Кроме того, депутаты Европарламента хотят, чтобы ЕС и третьи страны повысили осведомленность о событиях Голодомора и других преступлениях, совершенных советским тоталитарным режимом.

Осуждая нынешний российский режим за манипулирование исторической памятью с целью собственного выживания, парламент призывает Российскую Федерацию, как главную правопреемницу Советского Союза, извиниться за эти преступления.

Резолюция была принята 507 голосами "за", 12 - "против", 17 - "воздержались".