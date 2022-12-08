Последнее обновление: 08.12.2022 18:00

Google планирует объединить команды сервиса Maps и программы для навигации Waze

Американская корпорация Google планирует объединить команды, работающие над сервисами Maps и Waze, на фоне стремления сократить расходы и упростить операции.

В частности, Google планирует объединить более 500 сотрудников бизнеса Waze с подразделением Geo, отвечающим за продукты Maps, Earth и Street View, сообщает TechCrunch.

Главный исполнительный директор Waze Неха Парих покинет свой пост после переходного периода.

Google хочет оставить Waze как отдельную службу и не планирует сокращения в рамках реорганизации, говорится в публикации.

Компания рассчитывает, что реструктуризация позволит устранить задачи, пересекающиеся в работе над продуктами Waze и Maps.

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