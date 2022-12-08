Чехия утвердила аналог "закона Магнитского"

Президент Чехии Милош Земан подписал чешский вариант "Закона Магнитского" о введении на национальном уровне санкций в отношении иностранных юридических и физических лиц за серьезные правонарушения.

В частности, государство сможет запретить этим лицам въезд в страну и пребывание на своей территории, а также заморозить их имущество, сообщает Czech Radio.

Закон вводится в действие по предложению МИД на фоне продолжающегося вторжения России в Украину. Он позволит пресекать деятельность организаций и режимов, которые нарушают права человека или используют террористические методы и кибератаки.

Решение о внесении в санкционный список будет принимать правительство на основании предложений, внесенных Министерством иностранных дел.

Новый чешский закон позволит составлять список таких лиц в дополнение к уже одобренному Евросоюзом.

Лица, попавшие в санкционный список, будут иметь возможность обжаловать решение в судебном порядке.

Ранее сообщалось, что Чехия готовит собственный санкционный список лиц, которые поддерживают путинский режим.

Так называемый "Закон Магнитского" впервые был одобрен в США бывшим президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Он запретил 18 российским чиновникам и бизнесменам въезд в США и использование банковской системы, а их активы были заморожены.

Закон назван в честь Сергея Магнитского, российского адвоката и аудитора, который умер в российской тюрьме в нечеловеческих условиях. В 2008 году Магнитский расследовал сеть налогового мошенничества и взяточничества в РФ.