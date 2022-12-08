Турецкая компания готова поставлять Украине электроэнергию с плавучей электростанции

Турецкая компания Karpowership может и планирует поставлять электроэнергию в Украину через Молдову и Румынию, разместив там плавучие электростанции – силовые корабли, на которых установлена энергетическая установка. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информационное агентство "Анадола".

“Мы ведем переговоры о мощности примерно 300-400 мегаватт. Силовые корабли могут начать подачу электроэнергии в течение одного месяца после согласования технических, коммерческих деталей и деталей связанных с безопасностью”, - сказала в комментарии агентству президент Karpowership Trade Group Зейнеп Харези.

Раньше речь шла о том, чтобы силовые корабли были размещены возле Одессы. Но поскольку нет никаких гарантий безопасности, было решено рассмотреть возможность снабжения электроэнергией через другие страны.

Мы ведем переговоры с компаниями, чтобы найти правильное решение. Между Румынией, Молдовой и Украиной есть линии электропередачи. Мы можем развернуть корабли в Румынию и Молдову, поставлять электроэнергию по линиям электропередачи в Украине”, - пояснила Харези.

По ее словам, в процесс переговоров также вовлечена ООН. В настоящее время идут переговоры об обеспечении 300-400 мегаватт электроэнергии силовыми кораблями, что достаточно для обеспечения электроэнергией одного миллиона домохозяйств.