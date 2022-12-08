Президента Перу задержали по обвинению в попытке совершения госпереворота

Президент Перу Педро Кастильо задержан в среду после того, как депутаты конгресса большинством голосов объявили ему импичмент, сообщает перуанская газета "Комерсио".

"Спустя несколько часов после совершения попытки государственного переворота отстраненный от власти президент Кастильо покинул президентский дворец и направился в городское управление Лимы, где его и задержали. Практически в то же самое время государственная прокуратура открыла расследование в его отношении", - пишет издание.

По данным перуанской прессы, генеральный прокурор Перу Даниель Сориа в среду объявил об открытии уголовного расследования в отношении Кастильо.

"Уголовное расследование в отношении Кастильо инициировано по фактам возможного совершения преступлений против общественного спокойствия, против органов общественной администрации, а также в связи с превышением властных полномочий и действий против властных структур и конституционного порядка", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры Перу, выдержки из которого приводит радиостанция "Радиопрограмас дель Перу".

Ранее в среду депутаты конгресса объявили импичмент президенту, который, в свою очередь, объявил о роспуске парламента.

"За" отстранение главы государства от должности высказался 101 депутат из 130.

В соответствии с конституцией страны, полномочия главы государства возложены на вице-президента Дину Болуарте, сообщает Интерфакс.

Кризис власти разразился в Перу ранее в среду, когда Кастильо объявил о роспуске конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения после того, как парламентарии в третий раз вынесли на рассмотрение обсуждение возможности отстранения президента страны от власти в связи с коррупцией.

"Конгресс безосновательно обвинил президента в совершении преступлений, подорвав таким образом основы правового государства, демократии и расстановки сил между законодательной и исполнительной ветвями власти. Мы приняли решение учредить чрезвычайный кабинет министров, временно распустить конгресс, провести реорганизацию правовой системы в стране и ввести на всей ее территории комендантский час", - сказал Кастильо в обращении к народу страны.

Кроме того, он призвал как можно скорее провести выборы для того, чтобы определить новый состав парламента и в девятимесячный срок выработать новую конституцию.

Вслед за этими решениями президента ряд знаковых политических фигур Перу заявил о незаконности этих мер, отметив, что страна оказалась на грани государственного переворота. Кроме того, в знак протеста против решений президента об отставках объявили глава МИД, министр экономики, министр юстиции, министр культуры, а также постпред Перу при ООН.

Действия президента Перу также не поддержали армия и полиция страны.