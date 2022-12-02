Южная Корея и Япония расширили санкции в отношении физлиц и компаний, связанных с КНДР

Южная Корея и Япония объявили о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи в пятницу в ответ на растущие угрозы со стороны Пхеньяна.

По данным МИД Южной Кореи, Сеул решил ввести независимые санкции в отношении восьми физических лиц и семи учреждений, причастных к секретным программам КНДР по разработке ядерного оружия и ракет.

В черный список включены должностные лица финансовых учреждений, связанных с ядерной и ракетной программами Севера, а также те, кто участвует в незаконных перевозках северокорейских товаров, подпадающих под санкции, передает Интерфакс.

Уточняется, что это шесть сотрудников банков Foreign Trade Bank of Korea, Korea Daesong Bank и Kumgang Group Bank. Кроме того, под санкции попали гражданин Сингапура и гражданин Тайваня.

Среди организаций, попавших в санкционный список, - северокорейские торговые и судоходные компании, включая Namgang Trading Corporation, и три сингапурские судоходные фирмы.

Тем временем правительство Японии также объявило о новых санкциях в отношении трех компаний и одного физлица, связанных с ядерной и ракетной программой КНДР.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте МИД, под санкции попали такие компании, как Korea Haegumgang Trading Corporation, Korea Namgang Trading Corporation и группа северокорейских хакеров Lazarus Group.

Также в черный список попал гражданин КНДР Ким Су Иль, проживающий во Вьетнаме.

Несколькими часами ранее министерство финансов США заявило, что ограничительный список по КНДР пополнили трое высокопоставленных северокорейских членов правящей рабочей партии, связанных с программой разработки оружия в стране.