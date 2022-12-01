Последнее обновление: 01.12.2022 10:46

ООН просит у доноров на 25% больше гуманитарной помощи

ООН обратилась к донорам с просьбой увеличить пожертвования на гуманитарные нужды на 25% по сравнению с прошлым годом.

Организация оценивает, что в 2023 году ей потребуется 51,3 млрд долларов, и это рекорд, передает BBC.

Гуманитарные потребности "шокирующе высоки", заявила организация, указав на войну в Украине, массовый голод в странах Африканского Рога (усугубляемый той же войной в Украине) и наводнение в Пакистане. Эти бедствия добавились к кризисам в Афганистане, Йемене и Сирии, которые свирепствовали и до 2022 года.

Растущие цены на продовольствие и топливо сократили покупательную способность гуманитарных организаций, а некоторые традиционно щедрые страны-доноры, в том числе Великобритания, напротив, сократили свои взносы.



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