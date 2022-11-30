Последнее обновление: 30.11.2022 14:26

Швеция заявляет о прогрессе с Турцией в вопросе членства в НАТО

Швеция и Финляндия достигли значительного прогресса на пути к соглашению с Турцией о приеме скандинавских стран в НАТО. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрьом, передает Reuters.

"У нас вчера была очень хорошая двусторонняя встреча между Швецией, Финляндией и Турцией, и я почувствовал после этой встречи, что есть прогресс. Мы движемся вперед", - сказал он по прибытии на второй день заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия достигли прогресса в получении одобрения Анкарой их заявок на вступление в НАТО, но им все еще нужно сделать больше.

Турция и Венгрия единственные из 30 стран-членов НАТО, которые не ратифицировали заявки скандинавских стран.



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