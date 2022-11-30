Последнее обновление: 30.11.2022 14:26

В ЕС хотят создать фонд из замороженных российских активов для помощи Украине

Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных активов российского Центробанка и частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС — прибыль будут использовать для компенсационных выплат Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Речь идет о заблокированных 300 млрд евро резервов Банка России и 19 млрд евро частных средств российских олигархов, уточнила глава ЕК.

«В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины», - заявила она.

Когда средства будут легально разблокированы на основании юридической системы ЕС, они «должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины», пояснила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, для легализации этих операций ЕС намерен создать международный суд против России и заручиться с этой целью поддержкой ООН.



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