Косово и Сербия достигли договоренности в споре по автомобильным номерам

Косово и Сербия при посредничестве ЕС смогли избежать эскалации в споре по поводу автомобильных номеров.

«Очень рад сообщить, что главные переговорщики между Косово и Сербией при посредничестве ЕС договорились о мерах, которые позволят избежать дальнейшей эскалации и полностью сконцентрироваться на предложении по нормализации отношений между странами", - заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

По его словам, Сербия прекратит выдачу номерных знаков с названиями косовских городов, а Косово прекратит дальнейшие действия, связанные с перерегистрацией транспортных средств.

Как отметил Боррель, стороны в ближайшие дни должны обсудить следующие шаги.

Спор о номерных знаках почти два года разжигал напряженность между Сербией и ее бывшей провинцией, которая провозгласила независимость в 2008 году и является домом для сербского меньшинства на севере, которое поддерживается Белградом.

США также приветствовали соглашение между Косово и Сербией о начале процесса нормализации отношений.

"Соединенные Штаты приветствуют достигнутое между Косово и Сербией соглашение о мерах по предотвращению дальнейшей эскалации напряженности. Мы также высоко оцениваем договоренность двух стран полностью и безотлагательно сосредоточиться на нормализации отношений путем диалога при содействии ЕС", - говорится в распространенном Госдепом заявлении.

В госдепе считают, что заключение соглашения означает, что "обе стороны при содействии ЕС сделали гигантский шаг вперед в направлении обеспечения мира и стабильности во всем регионе".