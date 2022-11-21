Турция может начать сухопутную операцию против курдов на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может не ограничиться авиаударами по позициям военизированных курдских формирований на севере Сирии, а начать против них сухопутную операцию, сообщают турецкие СМИ.

"Не может быть гарантий того, что эта операция будет исключительно воздушной", - сказал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер указал, что Анкара не ставит в известность США или Россию относительно своих планов военных ударов по объектам в Сирии и Ираке, в дальнейшем она сохранит именно такой подход.

Накануне сообщалось, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям курдских Сирийских демократических сил в нескольких населенных пунктах на севере Сирии, в частности, по стратегически важному городу Кобани недалеко от турецкой границы, передает Интерфакс.

В прошлом ВС Турции уже проводили сухопутные операции против курдских группировок на севере Сирии. Анкара считает такие формирования террористическими и стремится создать пограничную буферную зону, в которой не будет бойцов-курдов.