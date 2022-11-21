Последнее обновление: 21.11.2022 11:42

Германия предложила Польше системы ПВО Patriot

Германия предложила Варшаве системы противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после падения ракеты на прошлой неделе, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Правительство Германии уже заявило, что предложит своему соседу дальнейшую помощь в охране воздушного пространства с помощью немецких истребителей Eurofighter после инцидента, передает BBC.

"Мы предложили Польше помощь в охране воздушного пространства - с помощью наших истребителей Eurofighter и систем ПВО Patriot", - сказала Ламбрехт в интервью немецким газетам Rheinische Post и General-Anzeiger.

После вторжения России в Украину члены НАТО начали укреплять противовоздушную оборону в Восточной Европе. Более десятка союзников по НАТО во главе с Германией в октябре представили инициативу по совместной закупке систем противовоздушной обороны для нескольких уровней угроз, включая системы Patriot.

Во времена холодной войны на вооружении Германии находилось 36 комплексов Patriot, пишет Рейтер. В настоящее время страна обладает 12 такими системами, две из них развернуты в Словакии.



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