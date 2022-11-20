Аккаунт Трампа в "Твиттере" разблокирован

Экс-президент США Дональд Трамп снова может писать сообщения в "Твиттер" после того, как его аккаунт был разблокирован по итогам голосования пользователей социальной сети, которое объявил новый владелец Twitter Илон Маск.

За разблокировку высказались 51,8% проголосовавших, против - 48,2%.

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен в правах. Vox Populi, Vox Dei», - сообщил Маск.

Прежнее руководство социальной сети заблокировало аккаунт Дональда Трампа 7 января 2021 года, на следующий день после беспорядков на Капитолийском холме. Соцсеть объяснила свое решение опасениями, что Трамп, который проиграл президентские выборы, но не признал их результаты, будет использовать "Твиттер" для подстрекательства к насилию.

Первая блокировка была временной. Но уже 8 января в аккаунте Трампа появились новые посты. В одном из них он писал, что не допустит неуважения к миллионам своих избирателей, а в другом - что не пойдет на инаугурацию Байдена.

Сотрудники Twitter сочли, что заявления могут спровоцировать новые беспорядки, и окончательно заблокировали аккаунт Трампа.

Трамп в ответ назвал действия Twitter нарушением принципа свободы слова и заявил, что его "не заставят замолчать".