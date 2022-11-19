80 государств подписали декларацию о неприменении взрывчатых боеприпасов в городах

К Декларации о защите гражданских лиц от применения взрывного оружия в населенных районах в пятницу присоединились в целом 80 государств, в том числе три постоянных члена Совета Безопасности ООН - США, Великобритания и Франция.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Ирландии, которая была посредником в заключении документа.

Среди прочего, декларация обязывает подписантов обеспечить, чтобы их вооруженные силы ограничивали или воздерживались от "применения взрывного оружия в населенных районах, когда можно ожидать, что его использование может нанести вред гражданскому населению или гражданским объектам".

Декларация была инициирована бывшим послом Ирландии при ООН в Женеве Майклом Гаффи и заместителем действующего посла Джейми Уолшем. Ее согласование длилось три года с участием ООН, Международного комитета Красного Креста и представителей неправительственных организаций.

Хотя она впервые была задумана на фоне гражданской войны в Сирии и других конфликтов на Ближнем Востоке - в секторе Газа, Йемене и других странах, еще большую актуальность она приобрела в связи с войной в Украине.

По данным британской неправительственной организации Action on Armed Violence, 91% погибших и раненых от взрывных устройств в городах за последнее десятилетие были гражданскими. Причем этот показатель вырос до 98%, если учесть обстрелы украинской гражданской инфраструктуры Россией.

Документ был окончательно одобрен 17 июня 2022 года на заседании ООН в Женеве. Среди ее подписантов - три постоянных члена Совета Безопасности ООН (США, Франция и Великобритания), 23 из 30 членов НАТО, а также Бразилия, Япония и Палестина.

В то же время декларацию не подписали Россия, Сирия, Израиль и Саудовская Аравия, а также Украина.