Последнее обновление: 16.11.2022 13:48

Литва призывает к усилению ПВО вдоль восточной границы НАТО

НАТО должен быстро развернуть больше средств противовоздушной обороны на польско-украинской границе и на остальном восточном фланге Альянса. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Небо НАТО должно быть защищено на 100%... Литва будет активно поддерживать развертывание систем противовоздушной обороны (НАТО) вдоль польско-украинской границы", - сказал Науседа, добавив, что это касается и остального восточного фланга.

"Я надеюсь, что до саммита НАТО в Вильнюсе в следующем году нам удастся достичь прогресса, поскольку ситуация подтверждает, что это правильное решение и требует быстрой реализации", - сказал Науседа, которого цитирует Reuters.

Взрыв не повысил уровень военных угроз, сказал Науседа, добавив, что "случайные инциденты, возможные отклонения ракет могут произойти в будущем".



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