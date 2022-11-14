Президентом Словении впервые стала женщина

Кандидат от либеральных сил Наташа Пирц Мусар, которая когда-то была юристом Мелани Трамп, победила во втором туре президентских выборов в Словении и станет первой в истории страны женщиной-президентом.

По предварительным результатам после подсчетов почти всех голосов, как и прогнозировали опросы, Пирц Мусар победила со значительным отрывом от своего конкурента, бывшего главы МИД Андже Логара - почти 54% против 46%. Она станет первой женщиной-президентом страны с тех пор, как Словения стала независимым государством после распада Югославии.

Ее победа усиливает либеральный блок политических сил в Словении после победы левоцентристов на парламентских выборах, которые проходили в апреле.

Наташа Пирц Мусар заявила, что видит своей первоочередной задачей на посту "открыть диалог между всеми словенцами".