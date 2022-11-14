Власти Турции задержали подозреваемого в теракте в центре Стамбула

Власти Турции задержали подозреваемого в теракте на улице Истикляль в центре Стамбула, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

"Человек, оставивший бомбу, вызвавшую взрыв в воскресенье на проспекте Истикляль в Стамбуле арестован полицией, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел в центре Стамбула, на оживленной улице Истикляль, около площади Таксим в районе Бейоглу. Улица Истикляль, размещающая магазины и рестораны и обычно переполненная пешеходами, ранее стала мишенью для террористов-смертников в 2016 году.

По последним данным, в результате инцидента погибли шесть человек, пострадал 81 человек, в том числе госпитализированными остаются 42 человека.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связал взрыв в центре Стамбула с терроризмом: «Первые события, первая информация, которую дал нам губернатор: здесь пахнет террором», - сказал Эрдоган, добавив, что в инциденте замешана женщина.

Прокуратура начала расследование терроризма. Медиа опубликовали фото с места происшествия. Турецкий регулятор наложил запрет на трансляцию сообщений телеканалами о взрыве примерно через час после того, как он произошел.