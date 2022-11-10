Польша выставит РФ счет за неуплаченную аренду участка под базу отдыха под Варшавой

Польская служба по охране лесов проводят инвентаризацию имущества в Скубянке на Зегжинском заливе возле Варшавы, которое до недавнего времени занимало посольство Российской Федерации. Об этом сообщает RMF24.

"В конце года "Государственные леса" будут иметь полную информацию, которая позволит провести расчеты с российской стороной за имущество в Скубянке, где действовала база отдыха российского посольства", - сообщил представитель учреждения Михал Гзовский.

Арендованный россиянами с 1980-х годов участок имеет площадь около 6 га, на нем стоят два отеля, две виллы и восемь коттеджей для отдыха. Все здания находятся в ужасном состоянии. В них выбиты окна, прогнили полы, изуродована бытовая техника и мебель, разрушаются крыши.

"Здания построены за средства российской стороны. Только после инвентаризации этих зданий мы будем знать, сколько они стоят, и тогда будем компенсировать эти расходы", - сказал Гзовский.

Он добавил, что работники Гослесагентства также проведут инвентаризацию состояния леса. Они проверят, были ли удалены деревья и сколько их было удалено. "Это лес, а не рекреационная зона", - пояснил он.

"Мы проверим, какие расходы мы понесли на утилизацию мусора, охрану этого имущества и задолженность по арендной плате. В конце года мы будем иметь полную информацию для проведения расчетов с российской стороной", - сообщил он.

В начале ноября польская служба по охране лесов взяла под свой контроль курорт "Скубянка" под Варшавой, который советское, а затем российское посольство арендовало с 1980-х годов - соответствующий договор разорвали после полномасштабного вторжения России против Украины.