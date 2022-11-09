Байден продлил срок указа в отношении распространения оружия массового уничтожения

Президент США Джо Байден продлил действие указа от 1994 года о чрезвычайном положении в отношении распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), сообщил Белый дом.

"В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (...) я продлеваю на 1 год чрезвычайное положение в стране, объявленное в Указе президента 12938, с внесенными в него поправками", - цитирует Белый дом письмо Байдена руководителям Палаты представителей и Сената американского Конгресса.

В нем президент отметил, что распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", передает Интерфакс.

По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное указом 12938 от 14 ноября 1994 года в отношении распространения оружия массового уничтожения и средств доставки такого оружия, "должно продолжаться после 14 ноября 2022 года", подчеркнул Байден.