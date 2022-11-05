Последнее обновление: 05.11.2022 12:57

В Польше начались крупнейшие военные учения стран Вышеградской группы

В Польше в пятницу начались учения "Пума-22", являющиеся крупнейшими военными маневрами стран Вышеградской группы в этом году.

Кроме подразделений стран Вышеградской группы, в учениях участвуют подразделения союзников из Великобритании и США. Основным исполнителем учений является 21-я отдельная горнострелковая бригада, но к участию в учениях привлекаются также другие подразделения из состава 18-й отдельной механизированной дивизии. В маневрах принимают участие почти 2 тысячи военнослужащих и около 300 единиц техники.

Учения продлятся до 9 ноября. В них принимают участие военнослужащие из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, а также союзники из США и Великобритании.

Параллельно с учениями "Пума-22", которые являются тактическими учениями с войсками, проходят командно-штабные учения: "Система-22", "Гепард-22" и "Сян-22".

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