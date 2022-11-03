В Чехии российский режим признали террористическим

Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии принял резолюцию о признании российского режима террористическим. Об этом сообщает Ceske Noviny.

"Комитет по иностранным делам определяет нынешний российский режим как террористический в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в резолюции.

За резолюцию проголосовали 12 из 14 депутатов, которые входят в состав комитета.

Депутаты осудили агрессию России в Украине и, в частности, нападения на мирное население, гражданские объекты и ключевые объекты инфраструктуры.

Они отметили, что основной целью последней волны атак были правительственные учреждения и объекты энергетической инфраструктуры на значительной части территории Украины, жертвами которых стали десятки гражданских лиц.

По словам депутатов, обстрелы привели к сокращению или прекращению энерго-, водо- и теплоснабжения в нескольких регионах и поставили под угрозу жизнь гражданского населения.

"Обстрелы и размещение военных подразделений на территории Запорожской атомной электростанции является угрозой для мирного населения не только на территории Украины. Прямые или косвенные угрозы применить ядерное оружие, а также ложные и безосновательные обвинения Украины в планировании использования оружия массового уничтожения являются опасной эскалацией напряженности и угрозой европейской безопасности", - говорится в резолюции.

В резолюции комитет также отмечает, что действия российских войск и других вооруженных формирований, созданных при поддержке российских властей, по мнению евродепутатов, соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности и виновные должны быть наказаны.

Комитет также поддерживает усилия министра иностранных дел Яна Липавского по созданию специального трибунала для преследования преступления агрессии, а также расследование Международным уголовным судом, что приведет к преследованию военных преступлений и преступлений против человечности.

Парламентская ассамблея Совета Европы 13 октября единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.

ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.