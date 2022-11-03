США могут ужесточить санкции против КНДР из-за военной помощи России

Соединенные Штаты рассматривают различные варианты противодействия поставкам Северной Кореей оружия России, в том числе и дополнительные санкции, заявил в среду на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Так же, как мы используем и будем использовать все инструменты для противодействия иранским поставкам оружия России, мы будем делать то же самое, когда речь идет о поставках КНДР оружия России. Есть действующие санкции. Мы рассмотрим дополнительные инструменты и полномочия, к которым мы сможем обратиться, чтобы противодействовать этой деятельности", - сказал он.

Как сообщалось, Соединенные Штаты обвиняют Северную Корею в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне в Украине и попытке скрыть эти поставки.

Согласно разведывательным данным, боеприпасы якобы отправляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки, но на самом деле предназначаются для России.

Американские официальные лица считают, что тайные северокорейские поставки - вместе с беспилотниками и другим вооружением, которое Россия приобрела у Ирана - являются еще одним доказательством того, что даже арсеналы обычной артиллерии Москвы уменьшились за восемь месяцев боевых действий.