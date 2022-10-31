Норвегия повышает готовность вооруженных сил с 1 ноября

Норвегия со вторника переводит своих военных в состояние повышенной боевой готовности для усиления безопасности в связи с войной России против Украины.

"Это худшая ситуация с безопасностью за последние несколько десятилетий. Нет никаких признаков того, что Россия распространяет свою войну на другие страны, но рост напряженности делает нас более уязвимыми к угрозам, разведывательным операциям и кампаниям влияния", - заявил премьер Йонас Гар Стьоре.

Сообщается, что в течение последних недель Силы обороны Норвегии усилили свое присутствие и патрулирование вокруг объектов критической инфраструктуры в Северном море. Национальная гвардия будет продолжать защищать критически важную инфраструктуру на суше вместе с полицией.

"Норвежские вооруженные силы переходят на новый этап в своем планировании. Приоритетными станут задачи, которые дают готовность к чрезвычайным ситуациям здесь и сейчас. Не все, что делается, является тем, чем кажется, и не про все мы можем говорить открыто. Вооруженные силы имеют хорошую картину ситуации, и мы сейчас ставим вооруженные силы в позицию, чтобы они могли справиться с ситуацией со временем", - сказал министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Среди прочего, как сообщается, военно-воздушные силы отменили учения со своими истребителями F-35 в Соединенных Штатах, чтобы быть на месте в Норвегии.

Норвегия является членом НАТО и граничит с Россией в арктическом регионе. Норвегия в настоящее время является крупнейшим поставщиком природного газа в Европейском Союзе, на долю которого приходится около четверти всего импорта ЕС после падения российских поставок.

Напомним, в течение последних недель в Норвегии были арестованы и задержаны несколько граждан России с беспилотниками. В связи с санкциями против России, российским гражданам запрещено управлять беспилотниками на норвежской территории.

Также был задержан сотрудник норвежского Арктического университета Тромсе, который называл себя профессором из Бразилии Жозе Ассиса Джиаммариа. На самом деле он является гражданином России Михаилом Микушиным, кадровым офицером ГРУ.