Последнее обновление: 28.10.2022 17:39

Швеция решила дополнительно обследовать места утечек на Nord Stream

Шведская прокуратура проведет дополнительные обследования мест утечек на двух ветвях трубопровода Nord Stream. Об этом сообщает Reuters.

«Я решил совместно с органами безопасности провести ряд дополнительных следственных действий на месте преступления. Вооруженные силы по нашему запросу решили помочь в расследовании», - заявил главный прокурор по делу Матс Люнгквист.

По его словам, у Вооруженных сил Швеции есть ресурсы и опыт исследования места преступления.

На этой неделе шведские военные заявили, что проводят независимое исследование морского дна вокруг мест утечек из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" с помощью тральщиков.

«Я могу подтвердить, что мы поддерживаем прокурора в подводных исследованиях, проведённых кораблем HMS Belos. Однако нет связи между обследованиями, проводимыми Вооруженными силами Швеции в этом районе, и запросом о поддержке от прокурора», - сказал представитель ВМС Швеции Джимми Адамссон.

В конце сентября в результате взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" возле острова Борнхольм в Балтийском море произошла утечка на четырех участках в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

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