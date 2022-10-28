Россия и Китай названы наибольшими угрозами в новой оборонной стратегии США

Министерство обороны США обнародовало новую оборонную стратегию, в которой Россия и КНР названы самыми большими угрозами для национальной безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе американского оборонного ведомства.

«Наиболее масштабным и серьезным вызовом национальной безопасности США являются насильственные и все более агрессивные попытки КНР изменить Индо-Тихоокеанский регион и международную систему в соответствии со своими интересами и авторитарными предпочтениями. КНР стремится подорвать альянсы США и партнерство в области безопасности в Индийско-Тихоокеанском регионе и использовать свой растущий потенциал, включая экономическое влияние и растущую силу Народно-освободительной армии Китая, чтобы использовать принуждение к своим соседям и угрожать их интересам. Все более провокационная риторика и принудительная деятельность КНР в отношении Тайваня дестабилизируют ситуацию и угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе», - говорится в документе.

В американском оборонном ведомстве также отметили рост острой угрозы со стороны России.

«Игнорируя независимость своих соседей, российское правительство стремится применить силу, чтобы навязать изменение границ и восстановить имперскую сферу влияния. Территориальная агрессия России включает эскалацию ее жестокой неспровоцированной войны против Украины. Хотя политические и военные действия ее лидеров, направленные на раскол НАТО, дали обратный эффект, цель остается. Россия представляет серьезный, постоянный риск в ключевых сферах», - заявили в ведомстве.

В Министерстве обороны США также отметили, что угрозы со стороны России и Китая являются более серьезными вызовами для национальной безопасности страны, чем террористические угрозы, считавшиеся главным вызовом после атак 11 сентября 2001 года.