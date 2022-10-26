Израиль передаст США доказательства использования иранских дронов в Украине

Президент Израиля Ицхак Герцог представит президенту США Джо Байдену разведывательные данные, доказывающие использование иранских дронов в Украине. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Президент Герцог передаст чиновникам США изображения дронов-камакадзе Shahed-136, подготовленных к запуску во время военных учений в Иране в декабре 2021 года. На другой фотографии – такой же тип беспилотника, сбитого во время боев в Украине», - отметили в Офисе Герцога.

Несмотря на отрицания Ирана и попытки скрыть происхождение этих дронов добавлением российских надписей, на фотографиях видно, что стабилизаторы беспилотников идентичны структуре, размерам и нумерации.

По данным Reuters, встреча президентов США и Израиля состоится 26 октября в Белом доме.