Россия намерена провести ежегодные учения своих ядерных сил

Россия уведомила США о планах провести ежегодные учения своих ядерных сил.

"США были уведомлены, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России", - цитирует пресс-секретаря ВВС США Патрика Райдера агентство Reuters.

В США ожидают, что во время учений Россия проведет испытательные пуски ракет. В прошлом году она запускала межконтинентальные баллистические ракеты, говорится в заявлении.

В соответствии с новым договором о СНВ Россия обязана заблаговременно уведомлять о таких пусках ракет, заявляют официальные лица США.