В Иране убиты полковник и генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Обоих застрелили в машине в иранском городе Захедан, административном центре юго-восточной провинции страны Систан и Белуджистан, сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что инцидент последовал за неделями жестокого подавления КСИР и другими иранскими силами безопасности протестующих в Захедане, которые присоединились к общенациональным антиправительственным протестам, спровоцированным смертью под стражей 22-летней женщины Махсы Амини.

По информации иранского издания Tasnim, убитые в том числе отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе России.