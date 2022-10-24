Венгрия в воскресенье протестовала против правительства Орбана

В центре Будапешта в воскресенье, на 66-ю годовщину Венгерской революции, состоялось многотысячное протестное шествие учителей и учеников, которые требуют повышения заработной платы педагогам и борьбы с инфляцией, которая обесценивает доходы населения.

Как сообщает Reuters, проходя по мосту через Дунай, протестующие держали плакаты с лозунгами вроде "Орбан, убирайся вон" и "Нет учителей, нет будущего".

Участники протеста заявляли, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подвело учителей, потому что выплачивает им мизерную зарплату, тогда как инфляция превысила 20% в сентябре и продолжает расти.

По данным организаторов, в Будапеште собрались около 80 тысяч человек, что является едва ли не самой многочисленной антиправительственной акцией протеста за последнее время.

Состоялись она вскоре после того, как Орбан в речи к годовщине Венгерской революции пообещал экономическую стабильность и ограничения на счета за энергоносители для домохозяйств несмотря на экономический кризис в ЕС.

Напомним, педагоги в Венгрии протестуют не первую неделю, требуя повышения заработной платы, решения проблемы нехватки учителей и права на забастовку.

Из-за резкого роста цен на энергоносители правительство Орбана было вынуждено с 1 августа отменить ограничение цен на энергоносители для некоторых потребителей, что было одним из ключевых элементов его социальной политики.

Кроме того, в декабре венгерское правительство планирует изменить бюджет на 2023 год, в котором заложит замедление экономического роста до 1% (вместо 4,1%), а также изменит целевой показатель инфляции (который составлял 5,2%, а сейчас превысил 20%).

Венгерская валюта - форинт - в начале октября упала до рекордно низкого уровня, что заставило центральный банк Венгрии в экстренном порядке повышать процентные ставки.