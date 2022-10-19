Компания-производитель HIMARS увеличивает выпуск реактивных систем

Американский производитель Lockheed Martin увеличивает производство реактивных систем залпового огня HIMARS на фоне роста спроса и успешного их использования украинскими военными. Об этом заявил генеральный директор компании Lockheed Martin Джим Тайклет.

"Компания Lockheed Martin наращивает производство высокомобильной артиллерийской ракетной системы на фоне успеха украинских военных в использовании системы для отражения российских сил в течение последних нескольких месяцев", - говорится в публикации, которую цитирует Укринформ.

Lockheed планирует увеличить производство HIMARS с 60 до 96 единиц в год и уже приняла меры для ускорения производства новых пусковых установок в ожидании более высокого спроса, заявил Тайклет.

По его словам, компания планирует инвестировать 65 млн долларов для ускорения работы подрядчиков по производству HIMARS.

Тайклет отметил, что уже сейчас Lockheed модернизирует предприятие в штате Арканзас, а также обучает сотрудников для работы сразу с несколькими высокотехнологичными линиями.

Представители Lockheed ранее заявляли, что производство некоторых систем вооружения уже выросло с начала года. При этом годовой объем производства HIMARS с начала войны в Украине увеличился примерно с 48 до 60.

По данным The New York Times, сейчас на вооружении Украины находится 16 систем HIMARS, которые передали Соединенные Штаты Америки, и 10 систем MLRS, которые передали другие союзники.